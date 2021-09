Stiri pe aceeasi tema

- O tamponare violenta s-a produs in aceasta seara intre doua autoturisme in localitatea Marginea, informeaza ISU Suceava. Au fost implicate șase persoane dintre care doi minori. Un barbat in varsta de 73 de ani și cei doi minori in varsta de 4 ani respectiv 6 ani au fost transportați la spital de echipajele…

- Un accident rutier teribil a avut loc ieri seara in Suceava. Un autoturism in care se aflau cinci persoane a ajuns intr-un șanț, provocand decesul a doi tineri. Alte trei persoane au ajuns in stae grava la spital. Accidentele de acest gen se țin lanț in perioada verii, majoritatea victimelor fiind tineri.

- Dupa cumplitul accident in care și-au pierdut viața 7 persoane, o alta tragedie rutiera a avut loc pe strazile din Bacau. Trei barbați au murit dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. De asemenea, o femeie a fost grav ranita, iar acum se zbate intre viața și moarte…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața pe DN 2 Bacau-Adjud, la ieșirea din localitatea Racaciuni. Au fost implicate un microbuz și un autoturism, iar in urma impactului au murit 7 persoane, iar alte 5 sunt in stare grava. La fața locului s-a activat planul roșu de intervenție.

- Un grav accident rutier s-a petrecut astazi pe raza localitații Ilișești und doua mașini s-au ciocnit violent. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in accident au fost implicate trei persoane din care doua in stare grava au fost transportate la spital. Este vorba de o fata…

- Un microbuz si un TIR au fost implicate intr-un grav accident de circulatie in Teleorman, Romania, in noaptea de duminica spre luni. Cinci persoane au murit si alte trei au ajuns in coma la spital. A fost declanșat planul roșu de intervenție.

- Doua persoane au murit pe loc si o a treia a ajuns la spital pentru investigatii medicale. Un accident rutier grav a avut loc in aceasta dimineata pe DN2A in judetul Ialomita. Doua persoane au murit pe loc si o a treia a ajuns la spital pentru investigatii medicale. Potrivit ISU Ialomita, astazi, in…

- Accident infiorator in apropierea satului Horești din raionul Ialoveni. Un copil a murit, iar alte trei persoane au fost transportate in stare grava la spital, dupa ce un BMW s-a ciocnit cu un Volkswagen T 5.