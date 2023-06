Proiectarea lucrarilor la Podul Cerna a atras patru oferte din partea companiilor interesate. Potrivit informatiilor publicate in sistemul national de achizitii publice, este vorba despre Nordic Vision, Pod-Proiect, Intercad Proiect si Mem Project Construct. Contractul are o valoare estimata la circa 350.000 lei, iar Primaria trebuie sa stabileasca castigatorul cel tarziu in toamna acestui an. Ulterior, odata semnat un contract de prestari servicii, documentatia tehnica trebuie predata in maximum 6 luni. Podul are o lungime de 72 metri si se afla la intersectia str. Cerna, str. Sarmisegetuza…