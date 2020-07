Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Andorra a publicat dimineata un decret in acest sens, care prevedea, pentru incalcare o amenda de 100 de euro, majorata la peste 1.000 de euro in caz de recidiva. Masura a fost impusa dupa raportarea a sase cazuri noi de COVID-19 de la inceputul saptamanii, in contextul in care…

- Provincia spaniola Segria, cu capitala la Lerida și in care locuiesc 209.000 de persoane in 38 de municipalitați, a fost inchisa, sambata de Comunitatea Catalonia, din cauza focarelor din Covid-19, a anunțat El Mundo.Aceasta blocare totala a provinciei Lerida a intrat in vigoare de sambata, 4 iulie,…

- Numarul mortilor din cauza covid-19 a crescut cu 338 la 36.042 in Regatul Unit, iar bilantul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut la 250.908 de la inceputul epidemiei, a anuntat joi Ministerul britanic al Sanatatii, relateaza Reuters.Potrivit unor statistici mai largi, care includ…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, duminica, la Europa FM, ca in Romania va fi demarat un studiu de seroprevalența la nivel național, dupa 1 iunie.Testarea nationala ar urma sa se faca in colaborare cu Organizatia Mondiala a Sanatatii.”Noi avem o testare pe care o facem, in colaborare cu Institutul…

- Iata mesajul postat pe Facebook de Prof. Virgil Paunescu de la ONCOGEN Timisoara: Experiența mea dupa ce m-am vaccinat impotriva Covid-19: Vaccinul funcționeaza. "In luna Ianuarie a acestui an, am luat hotararea de a ne implica in dezvoltarea unui vaccin anti-Covid-19.Ca medic imunolog, aveam in vedere,…

- ​În Norvegia s-a deschis una dintre cele mai importante stațiuni de schi din țara, dar cu reguli de distanțare sociala ce arata cum vor fi în viitor vacanțele de schi în multe parți din Europa. Barurile și hotelurile sunt închise, oamenii sunt sfatuiți sa nu mearga pe cele mai…

- Austria urmeaza planul de ridicare a restricțiilor anunțat la inceputul lui aprilie de catre cancelarul Sebastian Kurz . Primele masuri de relaxare au constat in redeschiderea magazinelor mici, pe 14 aprilie. O noua etapa incepe la 1 mai, cu ridicarea restricțiilor ieșirilor și deplasarilor, care pana…

- OMS avertizeaza: “Pandemia COVID-19 este departe de a se termina”. Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a atras atentia ca pandemia coronavirusului nu s-a terminat si nici nu este aproape de final. “Pandemia este departe de a se termina”, a spus seful…