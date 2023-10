Patru magazine Lidl din Galați, Botoșani și Giurgiu, închise 6 luni de Protecția Consumatorului Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) a aplicat SC Lidl Discount SRL amenzi in valoare 7,5 milioane lei și a propus inchiderea temporara, pentru 6 luni, a patru unitati din Galați (2), Botosani si Giurgiu. Comisarii ANPC au verificat 295 de magazine „Lidl” din intreaga tara și in urma neregulilor constatate au aplicat 113 avertismente și 757 de amenzi, in valoare de totala de 7,5 milioane lei. Echipele de control ale „Protecției Consumatorului” au dispus oprirea definitiva de la comercializare a produselor neconforme, in valoare de peste 120.000 lei, si oprirea temporara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

