Stiri pe aceeasi tema

- Femeia ale carei analize au ieșit pozitive pentru coronavirus a fost transportata la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș cu autoutilitara speciala pentru transportul pacienților contagioși. Ea a fost luata de la domiciliu. The post Noi detalii despre femeia din Timișoara bolnava de coronavirus…

- In data de 10.02.2020, la ora 11, politia a fost sesizata de reprezentanta unei case de tip familial din localitatea... The post Doi copii disparuti sunt cautati cu disperare in tot vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Infecția cu noul coronavirus se poate transmite de la mama la fat, declara doctori din cadrul Spitalului pentru Copii din Wuhan la televiziunea de stat chineza, citați de Reuters.Doctorii chinezi spun ca o mama infectata cu coronavirus poate transmite infecția la copilul nenascut. S-a intamplat unui…

- Autoritatile chineze au confirmat decesul a 304 oameni, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat decesul primei persoane in afara granitelor Chinei - un barbat in varsta de 44 de ani, aflat intr-un spital din Manila (Filipine). Peste 14.800 de cazuri de contaminare cu acest nou coronavirus, descoperit…

- Primii pacienți infectati cu virusul ucigas in Vietnam sunt doi cetateni chinezi - Li Ding (66 de ani) și fiul lui Li Zichao (28 de ani). Acum amandoi nu mai au febra, mancand normal.Spitalul Cho Ray a confirmat doua cazuri de coronavirus pe 23 ianuarie.

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile (6 zile construcția) 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP și preluate de agerpres.Vezi și: BREAKING - Atac armat in Germania:…

- In preajma sarbatorii nasterii Domnului, cu totii devenim mai sensibili, mai buni, mai darnici! Si cu atat mai mare e satisfactia atunci cand cel ajutat este un copil. La Bistrita, 20 de copii de gradinita s-au implicat in strangerea de fonduri pentru colega lor bolnava. Fetita are nevoie urgent de…

- Fosta gradinița de copii de pe strada Igor Vieru din sectorul Ciocana al Chisinaului si-a redeschis larg usile, dupa 19 ani. Spatiul, care era o anexa a Liceului Mihail Berezovschi, a fost renovat capital si este gata sa gazduiasca 320 de copii.