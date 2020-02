Patru copii de la o grădiniţă din Germania, infectaţi cu noul coronavirus. Ce simptome au Starea de sanatate, ale caror varste nu au facute publice, nu reprezinta un motiv de ingrijorare in acest moment. Copiii "prezinta simptomele unei raceli", a precizat oficialului german. Copiii merg la gradinita la lucreaza o ingrijitoare care a fost infectata de sotul ei. Este vorba despre primul caz depistat in aceasta regiune dens populata din Germania. Aproape 60 de cazuri au fost raportate in ultimele zile in acest oras din landul Renania de Nord-Westfalia, care a devenit in cateva zile principalul focar de imbolnaviri cu noul coronavirus in Germania. In orasul situat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

