- G7 (Grupul celor sapte natiuni puternic industrializate – SUA, Franta, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie si Canada) va continua sa sprijine Ucraina ‘atat timp cat este necesar’ pentru a face fata invaziei ruse si consecintelor economice ale acesteia, au anuntat miercuri ministrii de Finante,…

- Kremlinul a declarat marti ca se asteapa la o si mai mare „confruntare” cu Occidentul, inaintea unui summit virtual de urgenta al G7 (Grupul celor sapte natiuni puternic industrializate - SUA, Franta, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie si Canada) prevazut sa aiba loc

- In cadrul fazei II a Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1, Nuclearelectrica si ROMATOM, impreuna cu Candu Energy Inc., membru al Grupului SNC Lavalin, ANSALDO Nucleare si GE General Electric Steam Power, au organizat, in perioada 20 21 septembrie 2022, evenimentul Cernavoda Unit 1 Refurbishment…

- Autoritatea pentru Siguranta Nucleara (ASN) din Franta si-a activat miercuri centrul de urgenta, in urma declansarii unui incendiu la o instalatie care contine uraniu, operata de compania Framatome a EDF in sud-estul Frantei, transmite Reuters.

- Ucraina urmareste sa ceara Rusiei despagubiri de razboi in valoare de peste 300 miliarde de dolari, potrivit unei declaratii a ministrul justitiei ucrainean, Denis Maliuska, citata vineri de DPA și Agerpres . „Kievul doreste adoptarea unei rezolutii de catre Adunarea Generala a ONU care sa stabileasca…

- Sursele Variety sustin ca Netflix se grabeste sa-si lanseze versiunea cu reclame. Pentru a fi disponibila inaintea celei pe care o va oferi Disney+, Netflix ar vrea sa aiba lansarea pe 1 noiembrie. Disney+ a anuntat deja ca va lansa versiunea cu reclame pe 8 decembrie in Statele Unite. Aceasta va costa…

- „Cazarea la schimb" devine populara in randul romanilor: nu platesc niciun ban pentru locuinta, dar reusesc sa se plimbe prin toata Romania si chiar peste hotare. Oamenii isi ofera apartamentele sau casele pe care le au in schimbul altora cu dotari similare si amplasate in zonele pe care vor sa le…

- Cancelarul Olaf Scholz este in Norvegia si in Canada in aceasta saptamana pentru a explora alternative la gazul rusesc. Speranțele sale se indreapta si spre relansarea unui proiect de gazoduct intre Spania si Franța si spre gazul din Mediterana de est. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…