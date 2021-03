Patru bilete câștigătoare la Loto 6/49. Cine sunt norocoșii Patru bilete norocoase le-au adus posesorilor acestora cate un caștig de categoria a II-a la tragerea Loto 6/49 de duminica, in valoare de aproximativ 41.800 lei. Biletele caștigatoare au fost jucate in Suceava, Galați, Timișoara și in sectorul 6 din București. Numerele norocoase din ultima zi a lunii februarie au fost, la loto 6/49: 40, 45, 6, 39, 9, 14. Ultimul caștig inregistrat anul acesta a fost al unui barbat din sectorul 3 al capitalei, in valoare de aproximativ 1,72 milioane de euro, caștigat pe 7 februarie 2021. A fost primul caștig din categoria I obținut in acest an . The post Patru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

