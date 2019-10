Patru ani de la tragedia Colectiv. Mii de bucureșteni pornesc în marș spre locul tragediei pentru a comemora cele 65 de victime Marș in memoria victimelor din clubul Colectiv, la patru ani de la tragedia care a indoliat intreaga țara. Mii de bucureșteni au anunțat pe facebook ca vor participa miercuri la evenimentul organizat in memoria celor 65 de victime. Manifestanții se vor aduna incepind cu ora 19.30, in Piața Unirii, urmand apoi sa se indrepte spre The post Patru ani de la tragedia Colectiv. Mii de bucureșteni pornesc in marș spre locul tragediei pentru a comemora cele 65 de victime appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

