- Patronul firmei de deratizare care a produs tripla tragedie din strada Miorita din Timisoara in urma cu o luna, Buta Ioan Sorin, a fost plasat in arest la domiciliu, dupa ce magistratii Tribunalului Timis au admis contestatia formulata de acesta impotriva prelungirii masurii arestarii preventive…

- Patronul Bistim Dera SRL, firma care a facut dezinsectia si deratizarea in blocul de locuinte din Timisoara in care au murit doi copii si mama unuia dintre ei, Ioan Sorin Buta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, in urma deciziei magistratilor de la Tribunalul Timis.Judecatorii de la…

- * Patronul firmei care a efectuat dezinsectia in blocul de pe strada Mioritei din Timisoara, din cauza careia doi copii si mama unuia dintre acestia au decedat, a fost retinut pentru 24 de ore pentru ucidere din culpa si vatamare corporala si se afla in arestul politiei, au declarat, marti, pentru AGERPRES,…

