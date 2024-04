Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii au respins, sambata, propunerea de arestare preventiva a fostului prefect al judetului Gorj Dan Ilie Morega si au decis plasarea in arest la domiciliu. Sentinta poate fi contestata. ”(…) respinge propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, vizand inlocuirea masurii…

- Fostul prefect al judetului Gorj Dan Ilie Morega a fost plasat sambata, 23 martie, in arest la domiciliu de magistrați, dupa ce a fost prins la volan fara permis a șasea oara, aflandu-se sub control judiciar. Sentința instanței nu este definitiva, ea putand fi contestata, transmite News.ro.Morega are…

- Instanta a respins, sambata, propunerea de arestare preventiva a fostului prefect al judetului Gorj Dan Ilie Morega. S-a decis plasarea in arest la domiciliu. Sentinta instantei poate fi contestata. ”(…) respinge propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, vizand inlocuirea…

- Dan Ilie Morega, fost prefect și deputat de Gorj, a fost pus sub control judiciar de Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 1 București, pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul fara permis de conducere

- Trei dintre cele șase persoane duse joi de procurorii DIICOT Bistrița-Nasaud in fața judecatorului de drepturi și libertați de la Tribunalul Bistrița-Nasaud, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Pentru celelalte trei instanța a dispus arestul la domiciliu. In urma celor 8 percheziții efectuate…

- Fiul fostului primar din Cavnic a ajuns, marți, in fața instanței din Sighetu Marmației. Dan Bindiu a fost plasat in arest la domiciliu, dupa ce a provocat un accident in urma caruia o tanara de 21 ani a murit. Iata ce cantitate uriașa de alcool a consumat, inainte sa se urce la volan.

- Ultima ora! Fost deputat de Gorj, prins la volan fara permisFostul deputat și prefect de Gorj Dan Ilie Morega a fost prins de polițiști dupa ce a condus o mașina fara a avea permis de conducere. La data de 12 februarie a.c., polițiști din cadrul Biroului Rutier s-au sesizat cu privire la faptul…

- Sora lui Iulian Dumitrescu, cercetata in dosarul de mare corupție al fratelui sau, ramane sub controlul judiciar stabilit de catre anchetatori in dosar, iar in acest fel judecatorii TB valideaza masura preventiva dispusa de DNA fața de aceasta.„Respinge contestația ca nefondata a inculpatului Lambrea…