Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a dat sentinta finala in dosarul „Colectiv”, joi, dupa ce judecatorii au amanat decizia de mai multe ori, invocand complexitatea dosarului. Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 4 si actual edil al Sectorului 5, a fost condamnat la 4 ani.

- Magistrații Curții de Apel București (CAB) au pronunțat decizia defintiva in dosarul „Colectiv”, joi, la 6 ani de la inceputul procesului. Fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la patru ani de inchisoare. Pedepse mai mari, cuprinse intre 6 ani și 4 luni și 11 ani și…

- Cristian Popescu-Piedone, care a primit in prima instanța in dosarul Colectiv la 8 ani si 6 luni de inchisoare, a fost condamnat, joi, la 4 ani de inchisoare. Anastasescu George Alin , unul dintre patronii clubului, a primit 11 ani și 8 luni de inchisoare, scrie europafm.ro. „ In baza art. 38 alin.…

- Ieri, 18 aprilie, polițiștii de investigații criminale din Baia Sprie, in baza informațiilor deținute, au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Baia Mare, pe numele unui barbat de 30 de ani din Baia Sprie. ​Acesta a fost condamnat la pedeapsa inchisorii de…

- Dupa aproximativ 8 ore de cautari, femeia din Baia de Arieș data disparuta in seara zilei de 16 aprilie, a fost gasita ieri in jurul orei 21.00 de catre jandarmi din cadrul Detașamentului 4 Jandarmi Campeni. In urma unui apel, au fost infomați ca aceasta a fost vazuta pe malul unei vai, loc in care…

- Cercetat pentru evadare La data de 14 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Murfatlar au identificat un barbat, de 36 de ani, care se deplasa pe strada Zambilelor din orasul Murfatlar.Potrivit IPJ Constanta, in urma verificarilor politistii au constatat faptul ca persoana in cauza se…

- Chelsea va schimba oficial proprietarul in curand, tranzacția fiind in linie dreapta. Cumparatorii interesați de Chelsea au primit duminica seara o noua veste din partea celor de la Raine Group, banca americana care are ca misiune vanzarea clubului. Potrivit Daily Mail, companiile aflate in cursa pentru…

- Vineri, 11 martie 2022, in jurul orei 23.00, polițiștii din Ocna Mureș au identificat, pe o strada din oraș, un barbat de 44 de ani, din Ocna Mureș, fața de care a fost dispusa masura preventiva a arestului la domiciliu. Cu aceasta ocazie, s-a constatat faptul ca barbatul a parasit imobilul la care…