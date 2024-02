Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Culturii va achizitiona de pe piata libera lucrari de arta ale artistilor contemporani, pentru a-i incuraja pe acestia sa creeze, a declarat, la Botosani, ministrul Raluca Turcan, relateaza Agerpres.Potrivit sursei citate, astfel de lucrari de arta contemporana ar putea fi achizitionate,…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, in perioada 08.01.2024 ora 09:00 - 09.01.2024 ora 10:00, vremea va fi inchisa și se va raci accentuat și in Capitala.Potrivit meteorologilor, trecator va ninge slab, iar vantul va sufla in general moderat.Temperatura maxima va fi in jur de 2 grade,…

- Ninge in toate județele Moldovei, iar circulația se desfașoara in condiții de iarna, cu strat de zapada framantata in strat de 1 – 3 cm pe mai multe sectoare din județele Vaslui, Iași, Suceava, Botoșani și Bacau. Vantul are intensitate de 30- 40 km/h, la o temperatura situata intre minus 3 și minus…

- Camera Deputaților: Pangarirea drapelului Romaniei, pedepsita cu amenzi de la 10.000 la 20.000 lei Incalcarea interdictiei de a adauga pe drapelul Romaniei alte inscriptii si simboluri in afara celor aprobate prin lege se va sanctiona cu amenda de la 10.000 la 20.000 de lei, prevede un proiect adoptat,…

- Accident la Gulioaia, in comuna Dangeni. Un autoturism cu cinci oameni s-a rasturnat in afara parții carosabile Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara la Botoșani. Un autoturism cu cinci oameni s-a rasturnat in afara parții carosabile la Gulioaia, in comuna Dangeni. Pompierii din cadrul…

- Un barbat din comuna Dobroești, județul Ilfov, a fost luat la bataie in plina strada de un tanar care voia sa ii fure lanțișorul de la gat, ca sa faca rost de bani pentru pacanele. Toata scena a fost filmata de o camera de supraveghere.Incidentul a avut loc seara, in jurul orei 19.00.Barbatul de 70…

- Dimacheni este comuna care a fost prezentata de presa centrala ca fiind ”comuna cea mai saraca din țara”. Celebra emisiune Romania de te iubesc i-a facut o astfel de descriere din cauza lipsei totale a investițiilor și a proiectelor de investiții, lipsa pe care a constatat-o și primarul Marinel Moruz…

- Cand crezi ca le-au vazut pe toate, iata ca mai apare ceva care sa te surprinda. Localnicii dintr-o comuna din Romania sunt extrem de revoltați dupa ce s-au trezit cu porțile asfaltate. Oamenii nu mai pot acum sa iasa din curți și se intreaba acum cine le va rezolva aceasta problema.