Un pirat auto din Hudești nu mai are voie să circule cu mașina șase luni Un pirat auto din Hudești nu mai are voie sa circule cu mașina șase luni Duminica, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani au oprit pentru control, pe DN 29A, in comuna Paltiniș, un autoturism condus de un barbat, de 48 de ani, din comuna Hudești. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca acesta transporta doua persoane, in regim taxi, fara a avea acest drept. Barbatul a fost […] Citește Un pirat auto din Hudești nu mai are voie sa circule cu mașina șase luni in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

