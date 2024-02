Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a trimis duminica o scrisoare de felicitare participanților la primul Forum Liangzhu, organizat la Hangzhou, provincia Zhejiang, aratand ca ruinele orașului antic Liangzhu sunt o proba a istoriei de 5.000 de ani a civilizației chineze, o comoara a civilizațiilor lumii.…

- „Armata israeliana opereaza peste tot unde mișcarea terorista Hamas deține bastioane”, a anunțat luni purtatorul de cuvant al armatei, Daniel Hagari. Potrivit acestuia, soldații israelieni au fost angajați, incepand din 27 octombrie, intr-o ofensiva terestra in nordul Fașiei Gaza, unde au preluat controlul…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu a transmis vineri un mesaj pentru toți romanii, cu ocazia Zilei Naționale. Prim-ministrul indeamna la unitate iar atunci cand ceva tinde sa ne dezbine, “sa ne amintim ca suntem toți romani și ca avem un drum comun de parcurs ca națiune”. Mesajul premierului…

- Se apropie sarbatorile de iarna, iar romanii și-au conturat deja planurile pentru perioada festiva ce se anunța. Potrivit celor mai recente cercetari realizate de iSense Solutions, descoperim ce tradiții mai respecta aceștia, dar și cum a afectat creșterea prețurilor bugetul alocat pentru aceasta perioada.…

- Ultimii trei ani de criza sanitara, economica, geopolitica au democratizat subiecte precum sanatatea mentala și dezvoltarea personala, transformandu-le in subiecte din ce in ce mai dezbatute , arata studiul Starcom „Ce-și doresc femeile”. Romanii sunt tot mai interesați de cursuri de dezvoltare personala,…

- Armistițiul intre Israel și Hmas in Fașia Gaza a inceput oficial vineri dimineața la ora 7,00 ora locala. In dupa amiaza aceleiași zile, in jurul orei 14,30, 13 ostatici israelieni au fost eliberați de Hamas și preluați de Comitetul Internațional al Crucii Roșii, indreptandu-se apoi spre postul de frontiera…

- Globalworth, cel mai mare investitor de birouri din Europa Centrala și de Est (CEE) a semnat un contract de inchiriere pentru Globalworth Plaza cu LSD Group, o companie romaneasca de construcții și amenajari, se vede intr-un comunicat de presa. Noul chiriaș are sediul in București și activeaza in 9…

- Intr-un interviu acordat China Media Group, prințesa thailandeza Maha Chakri Sirindhorn a declarat ca „invațarea reciproca intre popoarele thailandez și chinez este fructuoasa.”Aceasta include nu numai schimbul de opinii intre oamenii de știința, ci și diverse activitați comune prin care oamenii iși…