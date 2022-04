Stiri pe aceeasi tema

- Și in acest an, Sfanta Lumina de la Ierusalim va fi adusa in Romania in sambata dinaintea sarbatorii Invierii Domnului, dupa cum se arata intr-un comunicat al Patriarhiei Romane. Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in seara zilei de sambata, 23 aprilie 2022, de parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie,…

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) recomanda populației vaccinarea impotriva difteriei. Chiar daca ați fost vaccinați in copilarie și nu ați facut rapel in ultimii zece ani, de asemenea, se recomanda vaccinarea. Recomandare se bazeaza pe faptul ca in Ucraina…