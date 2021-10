Stiri pe aceeasi tema

- Daca statul nu comunica (ca nu știe, nu vrea, i se rupe) sau comunica aberații („jucați golf ca e cool”), oamenii se informeaza de unde pot. Și ințeleg cat pot, scrie Sabina Antoniu, o romanca plecata de cațiva ani in Romania in Noua Zeelanda și care a lucrat in media.M-a intrebat deunazi un client…

- Ceea ce destabilizeaza Romania la aceasta ora nu sunt niste alegeri triviale la doua partide din coalitia de guvernare. E irational si ca atare neplauzibil sa presupunem ca niste mediocri fara carisma si popularitate personala isi taie craca de sub picioare pentru un loc incert in viitor pe o craca…

- Pe 4 septembrie se implinesc 138 de ani de la punerea pietrei de temelie a Catedralei "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta, 1883 ndash; 2021, prima biserica romaneasca din orasul de la malul marii, construita dupa Razboiul de Independenta si revenirea Dobrogei la Romania.Sfantul lacas a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Imnului National. Șeful statului spune ca imnul este o expresie a redesteptarii nationale, a mandriei si a patriotismului, a libertatii si a unitatii neamului romanesc, subliniind ca poporul roman s-a identificat cu strigatul de lupta „Acum…

- Președintele Romaniei NU participa la ceremonia dedicata Zilei Imnului Național. A preferat sa transmita un mesaj scris Președintele Romaniei NU participa la ceremonia dedicata Zilei Imnului Național. A preferat sa transmita un mesaj scris Președintele Klaus Iohannis nu va participa la ceremonia dedicata…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma, in mesajul transmis cu ocazia Zilei Imnului National, ca imnul este o expresie a redesteptarii nationale, a mandriei si a patriotismului, a libertatii si a unitatii neamului romanesc, subliniind ca poporul roman s-a identificat cu strigatul de lupta „Acum ori niciodata”…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a fost decorat, joi, de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național "Steaua Romaniei" in grad de Colan intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni.Șeful statului i-a acordat distincția patriarhului Daniel in semn de "inalta apreciere pentru…

- Evenimentul a avut loc in ziua in care Patriarhul Daniel a implinit 70 de ani.”Cu prilejul implinirii varstei de 70 de ani, va felicit, Preafericirea Voastra, și am bucuria sa va acord cea mai inalta decorație a statului roman, Ordinul Național ”Steaua Romaniei” in grad de Colan. Va urez „La mulți ani!”,…