- Presa din Italia a publicat informații despre victimele tragediei care a avut loc in Veneția, unde, printre victime s-a aflat și o familie de romani. De asemenea, pe lista victimelor se afla și o femeie de naționalitate moldoveana, dar cu cetațenie ucraineana. Potrivit Corriere della Serra, care a publicat…

- „La data de 29 septembrie 2023, Politia Municipiului Vulcan, a fost sesizata de catre un barbat cu privire la faptul ca, sora sa Dudas Mihaela Valeria, in varsta de 39 de ani, plecata la munca in Italia de aproximativ 16 ani, nu a mai putut fi contactata de membrii familiei din data de 28.10.2022”,…

- Proiect adresat tinerilor șomeri cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani inregistrați la ALOFM, cu rezidența in regiunile Nord-vest, Centru, Nord Est si Vest. Scopul proiectului este creșterea ocuparii, precum si imbunatațirea nivelului de competențe a tinerilor. Condiții de participare: – varsta cuprinsa…

- Eveniment IPJ Teleorman / Il cunoașteți? L-ați vazut? Sunați la 112! septembrie 12, 2023 11:56 Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman solicita sprijinul cetatenilor pentru identificarea unui barbat in varsta de 50 de ani, reclamat ca fiind disparut de pe raza satului Nicolae Balcescu, comuna…

- Moldoveanca de 33 de ani, gasita moarta pe o plaja din Italia a fost vazuta in seara precedenta, plimbandu-se in compania a doi barbați. Cei doi barbați cu care a fost vazuta Galina, unul din ei fiind un roman de 33 de ani, au fost identificați și duși pentru audieri la Poliție.

- O tanara din Republica Moldova a fost gasita fara viața in seara zilei de ieri, 19 august 2023, in locuința sa din provincia Catania, in Sicilia. Potrivit presei locale , cel care a anunțat decesul femeii a fost chiar concubinul acesteia, un barbat roman care lucreaza ca salahor in Italia și care a…

- Un copil, in varsta de 12 ani, a fost ranit in urma unui accident produs in aceasta dupa-amiaza, pe strada Frasinet din municipiul Buzau. Potrivit Poliției, minorul s-ar fi angajat in traversarea strazii pe marcajul pietonal, in momentul in care a fost accidentat de un autoturism condus de o tanara…

- Orasul Padova, din nordul Italiei, a inceput sa elimine numele mamelor lesbiene non-biologice din certificatele de nastere ale copiilor lor, in conformitate cu noua legislatie adoptata de guvernul „familia traditionala pe primul loc” al premierului Giorgia Meloni, relateaza CNN.Aceste certificate…