Stiri pe aceeasi tema

- In Pastorala transmisa cu prilejul Nasterii Domnului, intitulata ”Dumnezeu este iubire smerita si darnica”, Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, subliniaza ca „in perioada de criza medicala si economica de azi, ajutorarea oamenilor aflati in dificultate este o necesitate…

- ALEXANDRU, Din mila lui Dumnezeu și grația Sfantului Scaun Apostolic al Romei, Episcop roman unit greco-catolic al Eparhiei de Lugoj Onoratului cler și iubitorului popor credincios har, binecuvantare și mantuire de la Dumnezeu-Tatal și de la Domnul nostru Isus Cristos „Si Cuvantul trup s-a facut…

- Ieri, 15 decembrie 2021, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in parohia Barabanț, protopopiatul Alba Iulia. Incepand cu ora 11.00, in biserica „Sfanta Treime” din localitate, IPS Irineu noastre, inconjurat de un numeros sobor de clerici, a oficiat slujba inmormantarii…

- La Timișoara circula, incepand de astazi, primul tramvai nou, dupa 50 de ani. La „prezentarea oficiala” au participat Excelența Sa doamna Fusun Aramaz, ambasador al Turciei in Romania, care s-a declarat incantata de prima sa vizita in capitala Banatului, dar și unul dintre vicepreședinții Bozankaya…

- La Timișoara circula, incepand de astazi, primul tramvai nou, dupa 50 de ani. La „prezentarea oficiala” au participat Excelența Sa doamna Fusun Aramaz, ambasador al Turciei in Romania, care s-a declarat incantata de prima sa vizita in capitala Banatului, dar și unul dintre vicepreședinții Bozankaya…

- Noul ministru al finanțelor publice, Adrian Caciu, il critica dur pe primarul Capitalei, Nicușor Dan, pentru modul in care a gestionat resursele primariei și pentru ca a ajuns din nou in situația de a cere bani pentru termoficare de la bugetul de stat. Caciu afirma ca va avea o discuție cu Nicușor Dan,…

- In contextul „Anului comemorativ a celor adormiți in Domnul; valoarea liturgica și culturala a cimitirelor”, la inițiativa Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, in cadrul eparhiei s-a organizat concursul „Cel mai ingrijit cimitir”. Prin aceasta inițiativa s-a dorit…

- Domnul ne ofera in Evanghelie o "formula" cumva contrarianta, prin care putem dobandi mantuirea: "Din zilele lui Ioan Botezatorul pana acum, Imparatia Cerurilor se ia prin straduinta si cei ce se silesc pun mana pe ea" (Matei 11, 12). Editia sinodala din 1914 accentua ideea de "smulgere" de catre om…