Pacea mea o dau vouă! A venit Isus, a stat in mijlocul lor si le-a zis: “Pace voua!” (In 20,19) Iubiti frati si surori in Domnul, “Pace voua!” – acestea sunt primele cuvinte pe care Isus le-a adresat ucenicilor dupa invierea sa din morti. Nu este vorba despre un simplu salut sau de o urare obisnuita, ci mai degraba […] Articolul Pacea mea o dau voua! apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

