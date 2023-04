Paștele se poate celebra și pe pârtia de schi în Poiana Brașov In perioada Floriilor gradul de ocupare a fost de peste 80 la suta, astfel ca se așteapta ca și de Paște partiile de pe domeniul schiabil Poiana Brașov sa fie pline. Vor fi programe speciale cu iepurași ce vor aluneca pe partii, jocuri, și surprize pentru toata lumea, dar mai ales pentru copii, declara pentru […] Articolul Paștele se poate celebra și pe partia de schi in Poiana Brașov apare prima... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

