- Oamenii de știința au remarcat ca oamenii care se alimenteaza cu produse procesate, cum ar fi hamburgeri sau pizza, pot dezvolta probleme mintale, cat timp cei care mananca legume, fructe și pește sunt mult mai fericiți și energici. Exista soluție și pentru iubitorii de pizza! 3 rețete simple de pizza…

- Sarbatorile de iarna au trecut, dar pentru unii dintre noi kilogramele in plus au ramas, mai ales dupa preparatele delicioase de la care nu am putut sa ne abținem. Daca vreți sa scapați de ele, ei bine, noi va prezentam o varianta pe cat de gustoasa, pe atat de avantajoasa, mai exact, 5 rețele rapide…

- Doriți un preparat dulce, tradițional simplu și rapid? Papanașii sunt raspunsul. Fie ca ii preparam pentru placerea noastra sau dorim sa ne impresionam musafirii, acest desert al copilariei nu va da greș niciodata. Și pentru a nu cadea greu, mai ales acum, in perioada Sarbatorilor, noi va propunem trei…

- De sarbatorile de iarna gospodinele pregatesc preparate tradiționale, aperitive bogate in branzeturi și carne, precum sarmale, ciorbe, cozonaci și prajituri. Dar, in mod inevitabil, dupa sarbatori raman și multe resturi de mancare. Din fericire insa, exista și modalitați de a transforma resturile in…

- Una dintre cele mai gustoase și consumate rețete cu carne tocata, pe langa rețeta de sarmale este, fara indoiala, rețeta de ardei umpluți. Un fel principal ce poate fi gatit din orice fel de carne tocata și care se consuma cu smantana și patrunjel proaspat tocat. Vezi care este cea mai buna rețeta de…

- Chef Nicolai Tand a pregatit doua preparate in cadrul indragitului matinal Neatza cu Razvan și Dani, unul fiind aceasta delicioasa rețeta de paste in sos de roșii cu spanac și branza de capra.

- Este 1 decembrie și cum putem sa ne bucuram mai frumos de ziua naționala, decat cu niște bucate tradiționale alese, ca la mama acasa. Ce poate fi mai bun decat o porție din delicioasele sarmale, alaturi de o mamaliga cu branza și smantana? Pentru cei care țin post, in aceasta perioada, noi venim cu…

- Gogoșile, ar spune mulți bucatari, sunt cele mai simple deserturi pe care orice gospodina ar putea sa le faca, intr-un timp scurt și fara prea mult deranj și ingrediente! In deosebi, celor care țin post, acest desert este unul printre puținele care se pot servi și este și gustos. Iata cele ma simple…