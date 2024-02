Pași importanți pentru infrastructura Sălajului Contractul pentru studiul de prefezabilitate și fezabilitate pentru nodul rutier de la Romanași a fost semnat. Studiul de prefezabilitate este deja predat, iar studiul de fezabilitate se va incheia in luna martie, cu respectarea termenului limita, urmand sa fie demarați ceilalți pași procedurali care se impun. Consiliul de Administrație al CNAIR a aprobat recent semnarea acordului de parteneriat cu Consiliul Județean Salaj pentru realizarea documentației tehnice a nodului rutier de la Romanași, lucrare care va fi gata in anul 2025, inainte de deschiderea tronsonului de autostrada de la Zimbor… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

