Parlamentul European si statele UE au ajuns, joi, la un acord asupra certificatului sanitar european pentru COVID-19, menit sa faciliteze calatoriile in interiorul blocului comunitar in conditii de pandemie, relateaza AFP. „Fum alb: avem un acord asupra propunerii Comisiei pentru un certificat digital Covid. Livram aceasta noua unealta in timp record pentru a garanta libera […]