Pasagerii afectaţi de greva Ryanair ar putea primi compensaţii de peste 33 milioane euro "Sezonul de calatorii din acest an inregistreaza perturbari ale zborurilor in intreaga Europa, cauzate in special de zborurile anulate si intarziate ca urmare a grevelor. AirHelp, compania principala de compensare a zborurilor, a analizat ce suma ar trebui sa puna deoparte Ryanair pentru a compensa pasagerii si incurajeaza turistii afectati sa-si afirme dreptul la compensatii financiare", a informat AirHelp. In doar opt zile de greva, 120.000 de pasageri ar putea primi in jur de 33 de milioane de euro in total drept compensatii ca urmare a anularilor sau intarzierilor zborurilor Ryanair,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- ​Circa 3.800 de romani ar putea fi afectați, azi și maine, de greva insoțitorilor de zbor ai companiei low-cost Ryanair, conform unei estimari a AirHelp, companie specializata in obtinerea de compensatii pentru zboruri intarziate, anulate sau suprarezervate.

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a anuntat miercuri ca va anula peste 12% din zboruri din cauza grevei pilotilor, programata in perioada 25-26 iulie, transmite Reuters.

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a anuntat ca, pe durata grevei pilotilor, programata pentru 25 si 26 iulie, va anula peste 12% din zboruri. Vor fi afectati aproape...

- Statisticile arata ca in numar mare, europenii (inclusiv romanii) habar nu au ca pot cere despagubiri de sute de euro, in anumite situatii, companiile aeriene fiind obligate sa plateasca aceste sume. Ștefan Radu, country manager AirHelp (jucator care a intrat pe piata locala in septembrie 2017),…

- WWF Romania solicita protejarea insectelor polenizatoare, prin elaborarea unei strategii naționale, in joc fiind atat sanatatea oamenilor, cat și agricultura. Insectele reprezinta un element esențial in existența noastra, prin serviciile de mediu pe care le aduc, cum ar fi polenizarea, jucand deci un…

- Grupul informatic american Apple a transferat o prima transa de 1,5 miliarde de euro intr-un cont escrow infiintat de Guvernul Irlandei in care producatorul telefoanelor iPhone ar urma sa transfere sume de pana la 13 miliarde de euro, a anuntat vineri ministrul irlandez de Finante, Paschal Donohoe,…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romania alaturi de alte cinci tari la Curtea Europeana de Justitie pentru nerespectarea standardelor UE privind calitatea aerului. Romania, Ungaria si Italia au fost trimise in fata Curtii din cauza nivelurilor ridicate de particule in suspensie in timp ce Germania,…