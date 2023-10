Pas uriaș în medicină. Imprimare 3D pentru repararea leziunilor cerebrale O tehnica inovatoare dezvoltata de cercetatorii de la Universitatea din Oxford ar putea sa ofere reparații personalizate pentru cei care sufera leziuni cerebrale. Cercetatorii au demonstrat pentru prima data ca celulele neuronale pot fi imprimate 3D pentru a imita arhitectura cortexului cerebral, scrie Science Blog . Leziunile cerebrale, inclusiv cele cauzate de traumatisme, accident vascular cerebral și intervenții chirurgicale pentru tumorile cerebrale, au ca rezultat de obicei leziuni semnificative ale cortexului cerebral, ducand la dificultați de cunoaștere, mișcare și comunicare. In fiecare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

