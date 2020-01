Pas important pentru crearea unui vaccin: Cercetatorii chinezi anunta ca au izolat tulpina virusului ucigas

Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a confirmat aparitia unui al doilea caz de imbolnavire cu noul coronavirus din China, a anuntat vineri Ministerul japonez al Sanatatii, relateaza site-ul agentiei Reuters. Infectia a fost confirmata la un barbat din 40 de ani, care locuieste in Wuhan - orasul chinez din centrul focarului…

- Chinezul Meng Hongwei, fost sef al Interpol, a fost condamnat, marti, la 13 ani si sase luni de inchisoare pentru coruptie. Meng Hongwei (65 de ani), fost viceministru chinez al securitatii publice, va trebui sa plateasca si o amenda de 2 milioane de yuani (aproximativ 260.000 de euro), a…

- Podul cu o lungime de aproape opt kilometri care leaga Danemarca de Suedia va primi un nou strat de vopsea pentru prima data dupa ce a fost deschis traficului in anul 2000, insa finalizarea acestui proiect ambitios va dura 13 ani. Podul Oresund, celebru datorita serialului politist de televiziune…

- Premierul britanic Boris Johnson intentioneaza sa mute din Londra camera superioara a Parlamentului, Camera Lorzilor, la York, oras din nordul Angliei, a relatat Sunday Times, citat duminica de Reuters. La alegerile nationale de luna trecuta pentru camera inferioara, conservatorii lui Johnson…

- Prioritatea guvernului condus de premierul Boris Johnson va fi de a scoate Regatul Unit din Uniunea Europeana (UE) la 31 ianuarie si de a incheia un nou acord comercial cu UE pana la sfarsitul anului viitor, a declarat duminica Michael Gove, adjunctul de facto al lui Johnson si ministru responsabil…

- China a suspendat taxele vamale suplimentare asupra produselor americane - taxe ce urmau sa intre in vigoare duminica - dupa anuntul facut vineri de Beijing si Washington privind incheierea unui "armistitiu" in razboiul lor comercial. Astfel, China a suspendat intrarea in vigoare a unor taxe…

- Instagram, divizie a Facebook, solicita incepand de miercuri datele de nastere ale utilizatorilor noi, pentru a oferi noi masuri de siguranta tinerilor, in timp ce isi extinde audienta pentru alcool si alte produse pentru care exista limita de varsta. Pana acum, Instagram solicita celor 1…

- Twitter a anuntat ca Partidul Conservator al premierului Boris Johnson a indus in eroare publicul prin schimbarea numelui unuia din conturile sale de pe reteaua de socializare, pentru a face sa para ca este un serviciu de verificare a informatiilor, in timpul dezbaterii electorale televizate din Marea…