Stiri pe aceeasi tema

- Am fost șocat azi de comunicatul PAS in apararea lui Andrei Spanu . Mai ales ca in ultima perioada mi s-a facut impresii ca partidul de guvernare a invațat lecțiile politice. In document, care poarta un caracter politic, se vorbește despre campania de denigrare cu falsuri impotriva domnului Spanu și…

- Partidul Acțiune și Solidaritate condamna tentativele de denigrare indreptate impotriva fostului ministru al Infrastructurii, Andrei Spinu, noteaza Noi.md. Intr-o declarație remisa presei, PAS subliniaza ca in ultima perioada Andrei Spinu a fost supus "unor denigrari și falsuri murdare". Formațiunea…

- Cea mai mare cariera din Complexul Energetic Oltenia (CEO) risca sa ramana personal. O treime dintre minerii de la cea mai mare cariera miniera din CEO sunt incadrați in baza unor contracte pe perioada determinata. Este vorba de Cariera Miniera Roșia, cea mai mare unitate miniera din țara. Acest lucru…

- In perioada in care au lucrat pentru magazinul online, au pus la punct un sistem prin care au reusit sa cumpere, folosind vouchere, produse in valoare de peste 200.000 de lei, pentru care cereau livrarea la easy box. Ei au fost retinuti, dupa ce au fost prinsi in flagrant in timp ce ridicau unele dintre…

- Oferirea cladirii fostului Seminar Teologic Mitropoliei Basarabiei „nu este o retrocedare, dar un gest de bunavointa fata de Biserica Ortodoxa Romana si Mitropolia Basarabiei din partea statului Republica Moldova”. De asemenea, statul roman este dispus sa investeasca in protectia si ingrijirea acestui…

- Ministrul in exercițiu al Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, susține ca in ultimele zile, s-ar facea eforturi „pentru a baga zizanie” in echipa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Totuși, acesta da asigurari ca cei de la PAS vor merge „uniți inainte”. „Speculații, zvonuri,…

- Coruptia in randul procurorilor, judecatorilor si avocatilor reprezinta cea mai grava problema a sistemului, a admis miercuri sefa Procuraturii anticoruptie de la Chisinau, Veronica Dragalin, mentionand ca prioritatea institutiei pe care o conduce pe anul 2023 este curatarea de coruptie a sistemului…