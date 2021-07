Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii au acces la o aplicație lansata de CNAIR, prin CESTRIN, cu ajutorul careia pot localiza parcarile și spațiile de servicii aferente drumurilor naționale și autostrazilor din Romania. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta, ca, pentru a veni in sprijinul conducatorilor…

- ACS Kids Tampa Brașov va juca miercuri, 28 iulie, primul meci din istorie in Cupa Romaniei la seniori. Un moment important pentru „urși”, care vor avea ocazia sa participe la cea de-a doua competiție fotbalistica ca și valoare din țara. Una in care apar mereu surprize. „Alb-albaștrii” se vor duela,…

- PSD condamna cu fermitate decizia Guvernului Cițu de a se poziționa pe contrasens cu Strategia Forestiera Planificata a Uniunii Europene privind protejarea padurilor. Argumentele Guvernului pentru a-și justifica aceasta abordare se suprapun in mod straniu cu retorica firmelor din industria forestiera…

- Nicolas Antone, mijlocașul ACS Kids Tampa Brașov, va juca la Viitorul Șelimbar. Antone, unul dintre oamenii de baza ai gruparii brașovene, a fost imprumutat pentru un sezon la echipa din Liga a 2-a. „Ne bucuram pentru Nicolas ca va juca la Liga a 2-a, un nivel superior. Este un baiat foarte talentat…

- Centrul de copii si juniori de la Corona Brasov isi demonstreaza inca o data valoarea. Dupa ce saptamana trecuta junioarele 1 au castigat aurul, a venit randul junioarelor 3 sa revina la Brasov cu medalie de la turneul final al campionatului national de junioare. Echipa brasoveana este vicecampioana…

- In aceasta dupa-amiaza, la Brașov, a fost programat returul barajului pentru menținerea in liga a treia de fotbal. Dupa 4-3 acum o saptamana, Kids Tampa Brașov s-a impus și in aceasta seara, cu 7-0 (4-0), in fața celor de la AFC Babeni. Astfel, cu 11-3 la general, Kids Tampa Brașov și-a asigurat prezența…

- Elevii care lipsesc la Evaluarea Naționala sau la Bacalaureat vor mai avea o sesiune la dispoziție, anunța ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Ministrul Cimpeanu a declarat vineri ca examenele nationale se vor sustine la datele planificate, cu prezenta fizica, oricare va fi situatia. El a precizat…

- Meci cu șapte goluri la Babeni, Kids Tampa a obținut victoria in prelungiri. ACS Kids Tampa a caștigat prima manșa a barajului de menținere in Liga a 3-a, scor 4-3 (1-2), in deplasare la AFC Babeni. Meciul a fost unul dramatic, cu episoade „incinse” pe alocuri, „urșii” intorcand scorul in prelungiri.…