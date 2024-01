Stiri pe aceeasi tema

- Partidul „Rusia Unita” condus de Vladimir Putin construiește o armata privata numita „Hispaniola”. Aceasta formațiune a inceput deja recrutarea de mercenari pe care ii trimite direct pe frontul din Ucraina, conform serviciilor militare de informații ucrainene (GUR), informeaza Newsweek.Centrul de…

- Doi poeți ruși, Artiom Kamardin și Iegor Stovba, au primit sentințe grele, joi, 28 decembrie, intr-un tribunal din Moscova, dupa ce au participat la o lectura publica a poemului „Omoara-ma, militianule!”, manifest impotriva razboiului din Ucraina și ostil separatiștilor proruși din Donbas. Iata un nou…

- Rusia nu are niciun interes sa lupte cu alianța militara NATO, a declarat duminica Vladimir Putin intr-un interviu acordat pentru televiziunea publica din Rusia, in care a respins afirmațiile președintelui american Joe Biden care a avertizat ca Rusia va ataca NATO daca va caștiga razboiul din Ucraina,…

- O comisie parlamentara a trimis marti in Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului federal rus) un proiect de lege privind stabilirea statutului Marii Azov ca mare interna a Rusiei, potrivit EFE, preluata de Agerpres. „In Duma a fost depus un proiect de lege ce vizeaza stabilirea Marii Azov ca…

- Volodimir Zelenski, a declarat luni, intr-un interviu pentru The Sun, ca Rusia a conceput un plan de destabilizare denumit „Maidan 3” prin care vrea ca pana la finalul acestui an sa-l inlature din funcția de președinte al Ucrainei, relateaza Ukrainska Pravda. „Ultimele informații: iși doresc foarte…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege prin care retrage ratificarea Tratatului de interzicere totala a testelor nucleare, documentul a fost publicat pe portalul de informații juridice. La 18 octombrie, Duma de Stat a Rusiei a finalizat adoptarea proiectului de lege privind retragerea ratificarii…

- Atacul major pe care Rusia l-a lansat marți, in Donețk, despre care Vladimir Putin a spus ca este „o noua ofensiva”, eșueza , susține un comandant ucrainean, in tima ce forțele Moscovei sufera pierderi serioase, potrivit The Guardian și Hotnews.ro . Colonelul Dmitro Lisiulk, comandantul brigazii separate…