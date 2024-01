Deputatii rusi au adoptat miercuri o lege ce vizeaza confiscarea banilor si bunurilor oricarei persoane declarate vinovate de difuzarea de "informatii false" despre armata rusa, in plin razboi impotriva Ucrainei, informeaza AFP, preluata de Agerpres.Textul a fost adoptat atat in a doua, cat si in a treia lectura, aprobarea sa definitiva fiind validata cu 377 de voturi pentru, fara voturi impotriva sau abtineri."O lege asupra canaliilor a fost adoptata", si-a exprimat satisfactia pe Telegram presedintele Dumei de Stat, camera inferioara a Parlamentului rus, Viaceslav Volodin. "Aceasta decizie va…