Parmezanul este considerat o sursa de proteine de calitate intr-o dieta, conform nutriționiștilor, conținand 38 grame de proteine la o suta de grame. Aceasta poate furniza un nivel ridicat de energie și poate conferi o senzație de sațietate, daca este consumat cu moderație.

„Astazi, cand am aflat ca branza parmezan este facuta din stomacul de vaca, am inceput sa plang”, a scris un utilizator pe Twitter. „Va trebui sa devin complet vegan in acest moment”.

