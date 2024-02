Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading LIVE TEXT | Razboi in Ucraina. Parlamentul ucrainean a prelungit marti cu inca 90 de zile legea martiala si mobilizarea. Rusia a distrus un centru de control ucrainean din Lugansk at Info real.

- Razboi in Ucraina, ziua 694. Parlamentarii ucraineni se așteapta ca guvernul sa prezinte noua versiune a proiectului de lege privind mobilizarea in jurul datei de 6 februarie, au declarat mai mulți parlamentari anonimi din diferite partide pentru presa uc

- Vot favorabil dat de Parlamentul ucrainean in favoarea legalizarii folosirii cannabisului in scopuri medicinale, la solicitarea activiștilor și susținatorilor masurii in vederea tratarii persoanelor ranite sau traumatizate de razboiul impotriva Rusiei. In favoarea proiectului de lege au votat 248 de…

- Ilia Kiva, fost deputat in Parlamentul ucrainean, a fost gasit mort in districtul Odintsovski din regiunea Moscova, relateaza publicația Meduza, care a preluat agenții de presa și postari de social media din Fedeația Rusa. Kiva avea 46 de ani. Informațiile nu au fost confirmate oficial. Circumstanțele…

- Kievul si Moscova au repatriat un orfan ucrainean, Bogdan Iermohin, in varsta de 17 ani, transferat in Rusia din Mariupol dupa ce armata rusa a ocupat acest oras in primavara lui 2022 in urma unui asediu sangeros, relateaza AFP.Duminica, ”la 19 noiembrie, de ziua sa de nastere, Bogdan s-a intors…

- Cel puțin trei ofițeri ruși au fost uciși in orașul ucrainean Melitopol, controlat de Moscova, intr-o explozie despre care serviciile de informații ucrainene au declarat duminica ca a fost un „act de razbunare” din partea grupurilor de rezistența locale, transmite The Guardian.

- Parlamentul ucrainean a adoptat joi bugetul de stat pentru anul viitor, un buget axat pe nevoile armatei, in contextul in care nu se intrevede vreun sfarsit in razboiul declansat de Rusia in urma cu 20 de luni, potrivit Reuters, preluat de euronews.ro. Veniturile sunt estimate la 1,77 trilioane de grivne…