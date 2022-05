Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul rus a adoptat miercuri legea care elimina limita de varsta pentru inrolarea in armata, in plina ofensiva a trupelor ruse in Ucraina, relateaza agentiile AFP, Reuters si EFE.Legea, initiata de partidul presedintelui Vladimir Putin, Rusia Unita, a fost votata in prima, a doua si a treia lectura…

- Camera inferioara a parlamentului rus (Duma) a adoptat, vineri, o lege care impune o pedeapsa cu inchisoare de pana la 15 ani pentru raspandirea de informatii ”false” in mod intentionat despre fortele armate. Moscova riposteaza, astfel, in presupusul razboi informational referitor la conflictului din…

- Administrația americana a aprobat sambata dimineața un ajutor in valoare de 350 de milioane de dolari pentru securitatea si apararea Ucrainei, potrivit unui nou memorandum publicat de Casa Alba, scrie Reuters.com. Intr-un memorandum adresat secretarului de stat Antony Blinken, Biden a ordonat ca ajutorul…