Parlamentul Macedoniei de Nord a ratificat acordul cu Bulgaria și poate începe negocierile de aderare la UE Un acord care va permite Macedoniei de Nord sa inceapa negocierile de aderare la UE, prin ridicarea veto-ului Bulgariei asupra acestor negocieri, a fost votat sambata de parlamentul de la Skopje, relateaza agentiile DPA si EFE. Bulgaria a blocat timp de peste doi ani negocierile Macedoniei de Nord pentru aderarea la UE, din cauza unor diferende istorice si privind limba. Bulgaria contesta in special existenta unei limbi macedonene si vorbeste despre un dialect bulgar. Cele doua tari isi disputa si personalitati istorice care au luptat impotriva ocupatiei otomane. In urma unor negocieri la care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

puterea.ro

