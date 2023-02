Stiri pe aceeasi tema

- Un parlamentar roman ar putea fi ales in calitate de deputat sau senator și in Republica Moldova, și viceversa. Aceasta este inițiativa senatorului PSD Robert Cazanciuc, prezentata vineri in sedinta comuna a Comisiilor juridice din Senatul Romaniei si Parlamentul Republicii Moldova.

- Președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova (UAM), avocatul Dorin Popescu solicita ministrului Justiției Sergiu Litvinenco și deputaților in Parlamentul Republicii Moldova instituirea unui moratoriu asupra adoptarii proiectului Legii taxei de stat care „afecteaza grav dreptul privind accesul…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a felicitat pe președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, cu ocazia zilei sale de naștere, dorindu-i multa sanatate și prosperitate. In scrisoarea adresata liderului azer, șeful statului moldovean a menționat caracterul deosebit al relațiilor de prietenie…

- Rusia a folosit spațiul nostru mediatic drept un instrument de propaganda, iar decizia Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) de a suspenda licența a șase posturi TV vizeaza securitatea naționala. Aceste opinii au fost exprimate de deputatul PAS, Lilian Carp și editorialistul Zarului Național”,…

- Ximena (Ximena-Florentina Cocarlea), tanara artista, originara din localitatea Mangalia, județul Constanța, lanseaza cea mai noua piesa din repertoriul propriu – „Atata Nebunie”, o colaborare cu interpretul și producatorul din Republica Moldova, EL Radu. Din spusele interpretei: “Am fost incantata atunci…

- Intitulata „Reciclam in Romania”, campania este prima pe aceasta tema derulata de o autoritate publica și finanțata din Fondul pentru Mediu. Ministerul Mediului lanseaza, astazi, o campanie naționala de informare și educare cu privire la importanța colectarii separate a deșeurilor. Ea iși propune sa…

- Liderul USR, Catalin Drula, a afirmat, vineri, ca formațiunea se extinde in Republica Moldova. El anunța ca deputatul moldovean Lilian Carp s-a inscris in USR. „Astazi (vineri - n.r.) facem un pas important pentru consolidarea USR in Republica Moldova, prin venirea in partidului nostru a deputatului…

- In sarcina acestora s-a reținut faptul ca, in seara zilei de 8 noiembrie 2022, ar fi sustras 15 litri de motorina, din rezervorul unui utilaj care era parcat in apropierea Drumului Național 1, in zona intersecției cu Drumul Comunal 17 (Beldiu). Cei doi au renunțat la rezoluția infracționala in momentul…