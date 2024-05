Stiri pe aceeasi tema

- Un spectacol electoral de proporții mafiote se desfașoara in comuna Ciorani din Prahova, unde primarul Marin Voicu și-a facut de cap intr-un mod demn de un adevarat șef de banda. Nu, nu suntem pe un platou de filmare, ci in mijlocul unei campanii electorale unde cuvantul „democrație” pare sa fie scris…

- Dupa ce s-a trezit ca i-au fost vandalizat afișele electorale, candidatul PNL la Primaria Generala, Sebastian Burduja, anunța ca va depune plangere penala. Burduja spune ca tragerea la raspundere a faptașilor este doar o chestiune de timp, deoarece in zona sunt camere de supraveghere care au surprins…

- Lupta politica pentru fotoliul de primar a inceput pentru toți candidații partidelor care vor sa fie la conducerea unei primarii dupa alegerile de pe 9 iunie. Printre candidații care vor sa ajunga la Primaria Sectorului 5 al Capitalei se afla și Lidia Vadim, fiica regretatului polician Vadim Tudor,…

- Vlad Popescu Piedone, candidat la funcția de primar al Sectorului 5, vrea sa duca mai departe proiectele tatalui sau, Cristian Popescu Piedone, și spera sa obțina primul sau mandat de edil dupa alegerile locale din 9 iunie. Doar ca, spune deputatul Vlad Piedone, adversarii sai politici incearca sa ii…

- Mulți dintre parlamentari, aflați in campanie electorala pentru alegerile locale, prefera sa mearga in teritoriu in detrimentul participarii la ședințe. Parlamentarii romani primesc remunerații semnificative, de pana la 15.000 de lei lunar, pentru a-și indeplini atribuțiile legislative. Totuși, o parte…

- Sebastian Burduja spune ca, la scurt timp dupa alegeri, liberalii au incercat sa stabileasca un dialog cu primarul Sectorului 1, dar acesta a uitat de orice colaborare anterioara. Sebastian Burduja, liderul PNL București , a prezentat public scuzele catre locuitorii Capitalei pentru sprijinul acordat…

- Vlad Popescu Piedone preia ștafeta de la senior și candideaza la Primaria Sectorului 5. Acesta se pare ca are și sprijinul tatalui sau, Cristian Popescu Piedone. Intr-un mesaj transmis pe Facebook, Cristian Popescu Piedone iși arata susținerea fața de Vlad Popescu Piedone. Potrivit edilului, tanarul…

- Cea mai calduroasa luna februarie de cand se masoara temperaturile a fost calduța și din punct de vedere politic. The post Campanie electorala in toata puterea cuvantului. Lipsesc doar candidații. first appeared on Informatia Zilei .