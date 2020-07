Parlamentul israelian a votat o lege ce îi permite guvernului să impună restricţii fără o aprobare imediată Parlamentul israelian a votat marti o lege ce ii permite guvernului sa impuna restrictii pentru combaterea noului tip de coronavirus fara o aprobare imediata din partea Knessetului, informeaza dpa.



Legea a fost votata ca parte a reglementarilor de urgenta, in conditiile in care Israelul se confrunta cu un al doilea val de coronavirus. Parlamentul va trebui sa aprobe in termen de o saptamana orice decizie luata de guvern in legatura cu aceasta problema.



29 dintre cei 120 de parlamentari au votat in favoarea legii, iar 24 impotriva. Restul au absentat.



Parlamentarul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a publicat motivarea Deciziei nr. 240/2020, prin care au fost declarate neconstitutionale atat Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind prelungirea mandatelor alesilor locali, cat si legea de aprobare a ordonantei. Guvernul a fost cel care a sesizat CCR cu legea de…

- Parlamentul a adoptat legea de respingere a Ordonantei de Urgenta care amana dublarea alocatiilor pana la data de 1 august 2020, dublare decisa la propunerea si prin votul PSD. Legea a fost deja trimisa la promulgare, la presedintele Klaus Iohannis. Daca presedintele promulga legea, Guvernul ar trebui…

- Parlamentul israelian (Knesset) si-a suspendat sedintele programate joi dupa ce un deputat a fost depistat pozitiv la noul coronavirus, in timp ce unele scoli s-au inchis din nou din cauza aparitiei unor cazuri noi, transmite Reuters. Dupa ce in martie a luat cu succes masuri agresive pentru a stopa…

- Parlamentul israelian (Knesset) si-a suspendat sedintele programate joi, dupa ce un deputat a fost depistat pozitiv cu coronavirus. De asemenea, mai multe scoli au fost inchise din nou, din cauza aparitiei unor cazuri noi, transmite Reuters, conform Agerpres.Dupa ce in martie a luat cu succes masuri…

- PSD transmite Guvernului ca nu este dispusa sa adopte "Ne aflam intr-o situatie foarte grava, acest Guvern incompetent a anuntat de doua saptamani ca ridica starea de urgenta si nu au facut nimic in aceasta perioada, in afara de tunuri pentru firmele de casa", a spus, luni, liderul deputatilor PSD,…

- Parlamentul a votat in favoarea propunerii, dupa ce prim-ministrul Pedro Sanchez, care conduce un guvern de coalitie, a obtinut voturile necesare din partea partidelor de opozitie. Premierul spaniol și-a pledat cauza spunand ca este nevoie ca anumite restricții de circulație sa fie menținute pentru…

- Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituționala cu excepția de neconstituționalitate referitoare la Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile și completarile ulterioare. Avocatul…

- "Din analiza cadrului normativ constituțional și legal, Curtea a constatat ca, in domeniul instituirii starii de urgența, autoritațile statului exercita competențe partajate: Parlamentul are competența de legiferare, prin lege organica, a regimului starii de urgența, in vreme ce Președintele are…