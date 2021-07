Parlamentul European, încă un raport în care solicită primirea României și Bulgariei în spațiul Schengen Parlamentul European va adopta saptamana aceasta un raport, in care este prevazut ca va solicita inca o data ca Bulgaria și Romania sa fie primite in Schengen, conform agendei ultimei reuniuni a deputaților europeni inainte de vacanța de vara. PE arata ca in 2011 și 2018 a adoptat rezoluții cu o cerere similara. Marti seara, deputații europeni vor dezbate raportul, care indeamna insistent Consiliul UE sa ia masuri imediate pentru a ridica controalele la frontierele terestre, maritime și aeriene ale celor doua țari, relateaza Monitor . Tot marti, PE va discuta din nou orientarile preconizate ale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

