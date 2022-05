Stiri pe aceeasi tema

Cancelarul german Olaf Scholz a dat miercuri un semnal de sprijin pentru posibila aderare a Kosovo la Uniunea Europeana in viitor, informeaza DPA.

Eurodeputatul Victor Negrescu a solicitat, in plenul Parlamentului European, sprijin suplimentar pentru Republica Moldova și accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeana a țarii vecine, in contextul provocarilor din Transnistria: „Doar in UE va avea garantata siguranța de care are nevoie".

Un atentat cu bomba care a vizat un autobuz ce transporta gardieni de inchisoare la Bursa, oras industrial in nord-vestul Turciei, s-a soldat cu un mort si patru raniti, au anuntat miercuri autoritatile turce, transmite AFP, potrivit agerpres.

Un atentat cu bomba care a vizat un autobuz ce transporta gardieni de inchisoare la Bursa, oras industrial in nord-vestul Turciei, s-a soldat cu un mort si patru raniti, au anuntat miercuri autoritatile turce, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Cancelarul german Olaf Scholz a pledat luni pentru o accelerare a aderarii Balcanilor de Vest la Uniunea Europeana, blocata de ani de zile, evocand "o noua era" in contextul invaziei ruse in Ucraina, scrie AFP.

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut marti Uniunii Europene sa relanseze negocierile de aderare cu Ankara, transmite AFP.

PMP a adresat o scrisoare inalților oficiali ai UE.

"Spuneti Turkiye", repeta un anunt pe retelele sociale pentru a impune schimbarea numelui international al Turciei, care pana acum in limba engleza figura drept "Turkey". Noul nume in limba turca evita confuzii enervante, caci "turkey" in engleza mai inseamna si "curcan", aminteste EFE, potrivit