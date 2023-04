Plenul Parlamentului European a adoptat miercuri, 19 aprilie, la Strasbourg, o rezolutie in care afirma ca aderarea Republicii Moldova ar reprezenta „o investitie strategica intr-o Europa unita si puternica” si pledeaza pentru inceperea negocierilor de aderare cu Chisinaul pana la sfarsitul acestui an, in urma indeplinirii celor noua etape identificate de Comisia Europeana, relateaza Calea Europeana și Agerpres.Textul rezoluției a fost adoptat cu o larga majoritate: 555 de voturi „pentru”, 49 „impotriva” și 26 de abțineri.„Republica Moldova ramane expusa presiunii ruse și șantajului energetic,…