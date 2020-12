Parlamentul European a aprobat bugetul UE pe şapte ani pentru perioada 2021 – 2027 Miercuri, textul convenit cu Consiliul pe 10 noiembrie privind bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027 a fost aprobat cu 548 de voturi „pentru”, 81 „impotriva” si 66 de abtineri, potrivit unui comunicat remis News.ro. Textul convenit cu Consiliul privind Acordul interinstitutional a fost adoptat cu 550 de voturi pentru, 72 impotriva si 73 abtineri. Suplimentari in valoare de 15 miliarde de euro pentru principalele programe ale UE Cresterea de 15 miliarde de euro este rezultatul eforturilor de negociere ale Parlamentului de a stimula zece programe emblematice ale UE in urmatorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

