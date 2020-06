Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii si deputatii din Comisiile de buget-finante au dat luni aviz pozitiv candidaturilor lui Ilie Sarbu, pentru functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi, si Niculae Badalau (PSD), pentru functia de vicepresedinte al Autoritatii de Audit, relateaza Agerpres.

- Membrii Comisiilor de buget-finante ale Senatului si Camerei Deputatilor ii vor audia, luni, de la ora 14,00, pe candidatii la functiile vacante de consilier la Curtea de Conturi, un vicepresedinte - Autoritatea de Audit - si cinci membri. Fiecare candidat va primi din partea celor doua Comisii de…

- Nicu Marcu, numit miercuri de Parlament in functia de presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, a anuntat ca renunta la postul de vicepresedinte al Curtii de Conturi.In adresa transmisa Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, Nicu Marcu precizeaza ca…

- Comisiile parlamentare l-au audiat, marți, pe singurul candidat inscris in cursa pentru șefia Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Nicu Marcu, susținut de PNL, a fost votat cu o larga majoritate, inclusiv de PSD-iști: 51 de voturi pentru, 6 voturi contra și o abținere. Numirea noului șef…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD ca il susține, in calitate de parlamentar, pe Niculae Badalau pentru funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi.”Din punctul meu de vedere, il voi susține pe domnul Badalau ca și parlamentar.…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat luni ca, personal, il va sustine pe senatorul Niculae Badalau pentru functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi. Ciolacu a subliniat, in cadrul unei conferinte de presa, ca este vorba despre o optiune personala, in conditiile in care legea…

- Parlamentul se va reuni, pe 17 iunie, pentru a se aproba numiri in mai multe posturi din ASF, CNCD, ANRE, Consiliul Legislativ si Curtea de Conturi, institutii subordonate forului legislativ.In urma negocierilor, PSD il va propune pe Nicu Marcu pentru sefia ASF, au declarat pentru Libertatea surse parlamentare.Postul…