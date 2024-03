Cultul personalității înainte de alegeri: Elogii pentru un vicepreședinte al Curții de Conturi și chipul aleșilor locali pe ciocolată Amintiri din Epoca de Aur, cu doar cateva luni inainte de alegeri. Un fost baron PSD, acum vicepreședinte la Curtea de Conturi, a avut parte de o primire imparateasca intr-o comuna din Caraș Severin. Deși acum ar trebui sa verifice cum se cheltuie banii publici, fostul social-democrat s-a intors sa iși laude primarii din organizația pe care a pastorit-o. Și nu putea sa plece cu mana goala, la cata grija are de aleși, așa ca aceștia l-au facut cetațean de onoare al comunei și i-au dat un tablou cu portretul lui și un tort, tot cu portret. Inspirați de cultul personalitații au fost și liberalii… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

