- Murad a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in spatele acestor investitii se afla o mafie imobiliara, mentionand ca aceasta controleaza 80% din constructiile de pe litoral. “Puneti capat constructiilor care se fac bloc langa bloc. Ati facut din Mamaia un cartier de oras. Ati distrus…

- Angajatii Fiscului isi doresc o stabilitate a sistemului fiscal, la fel ca mediul de afaceri, pentru ca este dificil si pentru ei un sistem fiscal in continua modificare, a declarat, marti, Gheorghe Constantinescu, inspector sef la Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - Directia Generala Antifrauda…

- Noi facem parte din Europa, valorile Uniunii Europene sunt valorile noastre”, a spus Maia Sandu in plenul Parlamentului European: „Acordarea statutului de țara candidat pentru Moldova este decizia cea buna”.

- Un proiect de Lege inițiat de parlamentari UDMR – PSD -PNL, prevede ca se va introduce o taxa cu japca catre fiecare firma, PFA , Intreprindere indivdiduala catre Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) pentru a fi inscrise intr-un Catalog al firmelor.

- Platforma MerXu este o platforma online, ce reușește sa conecteze furnizori și cumparatori din industrii variate, din 9 țari din Europa. Este similara unei piețe imense, in format digital, unde companiile pot vinde sau achiziționa produse sau bunuri și se

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, in deschiderea sedintei de Guvern, ca va fi reglementat prin OUG radarul marfurilor, care va intra in functiune, iar in felul acesta, mediul de afaceri va beneficia in sensul in care se reduce partea birocratica a activitatilor. Premierul a anuntat…

- Sistemul de facturare electronica pe relația Business to Business (B2B) este disponibil și funcționeaza in parametri programați, incepand cu 1 aprilie, iar primele sute de facturi au fost deja introduse in sistem.Ministerul Finanțelor continua demersurile in vederea eficientizarii colectarii impozitelor…