- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, vinerea trecuta, presedintelui Klaus Iohannis propunerea de nominalizare a vicepremierului Sorin-Mihai Grindeanu ca ministru interimar al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, informeaza Guvernul, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, prin acelasi document s-a…

