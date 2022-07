Stiri pe aceeasi tema

- „Avertizorii de integritate reprezinta o sursa esentiala de informatii pentru serviciile publice de investigare si de urmarire penala. Transpunerea corecta si implementarea efectiva a Directivei (UE)2019/1937 a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protectia persoanelor…

- Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, avertizeaza ca felul in care a fost transpusa in Romania directiva europeana privind avertizorul de integritate ar putea descuraja posibilii avertizori, ceea ce ar afecta nivelul de detectare a fraudei din UE. Kovesi ia in calcul sesizarea Comisiei…

- Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, anunța, intr-un comunicat dat publicitații joi, ca analizeaza o posibila sesizare la Comisia Europeana pentru activarea mecanismului de condiționarea a fondurilor europene de statul de drept in Romania din cauza modului in care a fost transpusa directiva…

- Zeci de ONG-uri și avertizori de integritate au semnat o scrisoare deschisa in care condamna adoptarea proiectului de lege privind protecția avertizorilor de integritate și anunța ca vor sesiza Avocatul Poporului și vor informa organismele europene. Camera Deputaților, ca for decizional, a adoptat…

- Asociația Judecatorilor „Vocea Justiției” trage un semnal de alarma in legatura cu refuzul Președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, referitor la numirea in funcție pana la atingerea plafonului de varsta a 13 judecatori, inclusiv și judecatoarea Victoria Sanduța, Președintele Asociației Judecatorilor…

- Marți, 24 mai 2022, a avut loc ședința planificata a Consiliului de Integritate (CI). De pe ordinea de zi au fost examinate subiectele cu privire la sesizarea de verificare a acțiunilor ex-Președintelui ANI sub aspectul incalcarii regimului juridic al conflictelor de interese și nota informativa prezentata…

- Circa 42% dintre fraudele din companii au fost depistate in urma sesizarilor primite de la avertizori de integritate (i.e. persoane care raporteaza, intr-un context profesional, fapte neetice, incalcari de legi, reguli sau proceduri), conform unui studiu al Asociației Internaționale a Examinatorilor…

