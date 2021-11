Prețurile la carțile electronice comercializate in Romania vor scadea dupa ce, astazi, Parlamentul a adoptat o inițiativa legislativa de reducere a TVA de la 19% la 5% pentru e-books și presa digitala. Proiectul amendeaza Codul fiscal in sensul reducerii de la 19% la 5% a TVA pentru carțile electronice și presa digitala, așa cum este in alte 17 state ale Uniunii Europene, se arata intr-un comunicat de presa transmis de USR. Masura va intra in vigoare la 1 ianuarie 2022. Proiectul de lege se bazeaza pe cateva realitați dramatice: – piața de carte din Romania este, in momentul de fața, cea mai mica…