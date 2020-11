Senatorul Serban Nicolae, care ocupa primul loc pe lista de candidati a Partidului Ecologist Roman pentru Senat in circumscriptia Bucuresti, a declarat, joi, la Craiova, ca in actualul Parlament nu mai exista putere si opozitie, in termeni reali, iar reprezentativitatea si legitimitatea decidentilor politici "sunt puse grav sub semnul intrebarii" daca la alegeri participa o jumatate din populatia cu drept de vot a Romaniei. "Daca va uitati cu atentie, veti constata ca in actualul Parlament nu mai exista putere si opozitie, in termeni reali. Exista voci distincte, dar ca sa nu se mai observe, Parlamentul…