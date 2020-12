Deputatul Octavian Petric, candidat Pro Romania pentru un nou mandat, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca ii roaga pe satmareni sa gandeasca obiectiv la alegerile din 6 decembrie, aratand ca el si candidatul formatiunii pentru Senat, Adrian Stef, si-au legat numele de cele mai importante investitii din judet. "Astazi in Satu Mare avem foarte multi candidati, dar niciun partid politic din Satu Mare nu are candidati care sa aiba asa o experienta politica, la nivel central, in legislativ, cum sunt eu, deputatul Petric, cu doua mandate si Adrian Stef, care a fost vicepresedinte al Consiliului…